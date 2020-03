Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingeschränkter Publikumsverkehr

Erfurt (ots)

Analog zu den anderen Behörden und öffentlichen Einrichtungen schränkt nun auch die Erfurter Polizei den Publikumsverkehr ein.

Hinweisschilder an den Polizeidienststellen weisen Bürgerinnen und Bürger darauf hin, dass Personen mit Krnakheitssymptomen der Zutritt eingeschränkt wird. Weiterhin wird erneut auf die Möglichkeit der schriftlichen Anzeigenerstattung hingewiesen. Selbstverständlich sind die Dienststellen besetzt, so dass in Notfällen immer die Möglichkeit für eine persönliche Anzeigenerstattung besteht. Es handelt sich dann um Einzelfallentscheidungen, die individuell und in Absprache getroffen werden.

