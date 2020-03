Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlen und abgestellt

Sömmerda (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag stahlen Unbekannte in Sömmerda einen Peugeot und stellten ihn in der Nähe wieder ab. Aus dem Auto stahlen die Langfinger ein Radio, außerdem beschädigten sie den Pkw. Wer für die Aktion verantwortlich ist, muss noch ermittelt werden. (JS)

