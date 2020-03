Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brennende Tonnen

Erfurt (ots)

Heute Nacht steckten Unbekannte sieben Mülltonnen in der Innenstadt in Brand. Durch das Feuer wurden Hausfassaden in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Wie hoch der Sachschaden ist und wer das Feuer gelegt hat, ist noch nicht bekannt. (JS)

