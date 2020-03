Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Glück und Pech

Erfurt (ots)

Auf ein hochwertiges Fahrrad hatten es Diebe in der Nacht von Montag zu Dienstag abgesehen. Aus einem Hof im Norden der Stadt wollten die Langfinger das Mountainbike im Wert von über 3000 EUR stehlen. Die Diebe machten sich an dem Schloss des Fahrrades zu schaffen, konnten es aber nicht knacken. Weniger Glück hatten Anwohner in der Lüneburger Straße. Hier verschwanden zwei Fahrräder im Gesamtwert von über 5500 EUR aus einem Keller. Auch aus der Auenstraße und der Hans-Sailer-Straße wurden Drahtesel entwendet. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell