Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sonnenbrillen und Bargeld verschwunden

Erfurt (ots)

Diebe machten sich gestern Nacht in einem Einkaufscenter in Erfurt zu schaffen. Die Eindringlinge bedienten sich bei einem Augenoptiker und stahlen Sonnenbrillen im Wert von knapp 1500 EUR. Außerdem knackten sie einen Tresor und gelangten an Bargeld in Höhe von über 1000 EUR. Weiterhin versuchten die Diebe in den Verkaufsstand einer Bäckerei einzubrechen, sie richteten hier glücklicherweise nur Sachschaden an. Wie die Diebe in das Center gelangten, ist noch nicht klar. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell