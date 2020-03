Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Parfümdiebinnen

Erfurt (ots)

Vier Diebinnen schlugen am Samstagnachmittag in einer Erfurter Parfümerie in der Innenstadt zu. Sie ließen Parfüm im Wert von über 1.500 Euro in ihrer Kleidung verschwinden. Als sie den Laden verlassen wollten, wurden sie von einem Ladendetektiv zur Rede gestellt. Eine der Frauen lenkte den Mann ab, so dass den anderen drei Diebinnen die Flucht gelang. Im weiteren Verlauf konnte auch die vierte Frau flüchten. Die Frauen waren etwa 20 bis 25 Jahre alt und trugen dunkle Oberbekleidung sowie Kopftücher. (JN)

