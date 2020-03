Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

Am Wochenende vielen gleich zwei hochwertige Fahrräder in die Hände von Dieben. Am Freitag stellte ein 32-jähriger Mann fest, dass sein Fahrrad aus der Tiefgarage seines Wohnhauses in der Lassallestraße gestohlen wurde. Der Dieb hatte ein Schloss durchtrennt, um an das Zweirad zu gelangen. Es handelte sich dabei um ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube, Typ Reaction Pro, im Wert von über 2.600 Euro. Im Süden der Stadt brach ein Dieb in einen Keller in der Schillerstraße ein und stahl ein gelbes Mountainbike der Marke Meta Trial 29, Typ Essential Fox, im Wert von über 3.000 Euro. (JN)

