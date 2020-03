Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sturzbetrunken

Erfurt (ots)

In Erfurt stoppten Polizisten gleich zwei Personen, die viel zu tief ins Glas geschaut hatten. In der Tschaikowskistraße kontrollierten die Beamten am Freitag eine 62-jährige Mazda-Fahrerin. Sie pustete über 2,7 Promille. Ein 20-jähriger Fahrradfahrer wurde am Samstag in der Weimarischen Straße angehalten. Er brachte es auf über 2,2 Promille. Beide durften sich einer Blutentnahme unterziehen und erhielten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell