LPI-EF: Unfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich im Bereich Magdeburger Allee ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Der 72-jährige Fahrer eines Pkw Opel befuhr gemeinsam mit einer Straßenbahn die Magdeburger Allee in Richtung Ilversgehovener Platz. Kurz vor der Haltestelle Ilversgehovener Platz übersah der 72-Jährige das Rotlicht der Ampel und bog dem Straßenverlauf folgend nach links in Richtung Mittelhäuser Straße ab. Hier kollidierte er mit der geradeaus fahrenden Straßenbahn, welche das Fahrzeug mitschleifte und schlussendlich zwischen einer Ampel und der Straßenbahn einklemmte. Glücklicherweise entstand lediglich Sachschaden in Höhe von mindestens 15000 Euro. (RH)

