Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgreiche Fahndung

Erfurt (ots)

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei in Erfurt-Nord ein Körperverletzungsdelikt gemeldet. Eine Frau und ein Mann erschienen an der Wohnanschrift eines 52-Jährigen. Dort gerieten die Beteiligten auf Grund von Meinungsverschiedenheiten zur Betreuung eines Kindes in Streit, in dessen Folge die 28-jährige Frau und der 41-jährige Mann körperlich auf den Älteren einwirkten und kurz darauf flohen. Der Geschädigte musste auf Grund leichter Verletzungen anschließend medizinisch versorgt werden.

Die Täter konnten durch die Polizei im Rahmen der Nahbereichsfahndung gestellt werden, sie standen erheblich unter Alkoholeinwirkung. Insbesondere die 28-Jährige war der Polizei aus vorangegangenen Einsätzen bekannt. Gegen beide Täter wurde schließlich Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Die 4 und 9 Jahre alten Kinder der Frau wurden darüber hinaus durch das Jugendamt in Obhut genommen. (NJ)

