Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer stürzt gegen Hauswand und verletzt sich schwer

Erfurt (ots)

Ein Fahrradfahrer kam am frühen Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr in der Arnstädter Straße in Erfurt zu Fall und verletzte sich schwer. Der 51-jährige Radfahrer wollte die Schillerstraße überqueren und auf dem Gehweg der Arnstädter Straße weiterfahren. Dabei kam er beim Fahren auf den Gehweg aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung von 1,5 Promille ins Straucheln und fuhr schließlich gegen die Wand eines angrenzenden Hauses. Dabei zog er sich erhebliche Kopfverletzungen zu, die einen stationären Krankenhausaufenthalt notwendig machen. Der 51-Jährige, der sich selbst als "ambitionierten Radfahrer" bezeichnete, erkannte schnell, dass ein Helm wahrscheinlich die Schwere der Verletzungen deutlichen reduziert hätte. Diese Selbsterkenntnis kann absolut unterstrichen und jedem Radfahrer nur ans Herz gelegt werden.(PH)

