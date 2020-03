Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach schwerer Brandstiftung gesucht!

Erfurt (ots)

Ein Unbekannter hatte in den frühen Morgenstunden des 11.03.2020 zwei Mülltonnen am Julius-Leber-Ring angebrannt. Dadurch wurde die Fassade eines angrenzenden Wohnblocks erheblich beschädigt. Die Landespolizeiinspektion Erfurt berichtete hierzu bereits am 11.03.2020 (Pressemeldung: "Gebäudefassade in Brand"). Die Kriminalpolizei schätzt den entstanden Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Kripo Erfurt nun Zeugen. Wer hat am 11.03.2020, in der Zeit von 03:00 bis 03:45 Uhr, im Bereich des Julius-Leber-Rings bzw. der Bonhoefferstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann Hinweise zum Täter geben? Möglicherweise können Taxifahrer oder Zeitungszusteller Angaben machen. Zeugen wenden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 61701 an die Kripo Erfurt (0361/7443-2412 oder -1465). (JN)

