Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Randalierer geschnappt

Erfurt (ots)

Ein Zeuge meldete sich in der vergangenen Nacht bei der Erfurter Polizei. Er hatte mehrere Jugendliche beobachtet, wie sie in der Liebknechtstraße Autospiegel abtraten. An insgesamt vier Autos richteten sie so einen Schaden von etwa 800 Euro an. Im Rahmen der Fahndung wurden zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren von der Polizei gestellt. Beide standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Sie pusteten 1,2 und 2,4 Promille. Gegen sie wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. (JN)

