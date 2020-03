Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradhelme gestohlen

Sömmerda (ots)

Unbekannte Täter trieben in Sömmerda in einem Garagenkomplex ihr Unwesen. Wie der Polizei am Donnerstagabend mitgeteilt wurde, waren Diebe in die Garage eines 57-jährigen Mannes eingebrochen. In der Garage bedienten sich die Langfinger reichlich. Sie ließen u.a. Motorradhelme, Werkzeug und Motoröle im Wert von etwa 150 Euro mitgehen. (JN)

