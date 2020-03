Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit um Hund eskaliert

Landkreis Sömmerda (ots)

In Kölleda eskalierte am Donnertagnachmittag ein Streit um einen Hund. Ein 20-Jähriger hielt sich mit seinem Vierbeiner im Bereich eines Spielplatzes auf. Zwei unbekannte Männer forderten ihn auf zu verschwinden und drohten ihm Schläge an. Noch bevor der Hundebesitzer den Spielplatz verlassen konnte, schlug ihm einer der Männer mit der Faust ins Gesicht. Der junge Mann ging zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. (JN)

