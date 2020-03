Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartenlauben aufgebrochen

Erfurt (ots)

Am Donnerstagvormittag stellten Gartenbesitzer den Aufbruch von gleich mehreren Gartenlauben in der Kleingartenanlage "Am Junkerholz" fest. Insgesamt wurden acht Gartenhäuschen angegriffen. Unbekannte hatten auf der Suche nach Beute die Türen aufgehebelt und teilweise Fenster beschädigt. Die Täter ließen u.a. Werkzeug, Ferngläser und einen Fernseher im Gesamtwert von 900 Euro mitgehen. Der Schaden, den sie dabei verursachten, wird auf knapp 4.000 Euro geschätzt. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell