Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche

Erfurt (ots)

Gleich vier angegriffene Kellerabteile nahmen Polizisten am Donnerstag in Augenschein. Am Nettelbeckufer und am Baumschulenweg waren Diebe in die Kellerbereiche eingebrochen. An einem Kellerabteil scheiterten die Langfinger. In den drei anderen Kellerboxen hatten die Diebe aber mehr Erfolg. Sie erbeuteten ein Mountainbike und ein Damenfahrrad der Marke Cube sowie einen Seesack mit Kleidung. Der Wert der Beute beläuft sich auf über 1.500 Euro. (JN)

