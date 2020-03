Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwere Brandstiftung

Erfurt (ots)

Ein unbekannter Täter zündete in der vergangenen Nacht in der Erfurter Altstadt einen Sperrmüllhaufen an. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden in unmittelbarer Nähe die Schaufensterscheiben eines Friseursalons beschädigt. Da zunächst von einer Anwohnerin ein Gebäudebrand gemeldet wurde, rückte die Feuerwehr mit 22 Kameraden an. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, so dass es zu keinen weiteren Beschädigungen kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kripo ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell