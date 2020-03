Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zugeschlagen

Erfurt (ots)

Grundlos und völlig überraschend ging am Donnerstagvormittag ein Mann auf eine Rentnerin los. Die 84-Jährige stand an der Straßenbahnhaltestelle Hirschlachufer in der Neuwerkstraße, als ein unbekannter Mann an ihr vorbeilief. Plötzlich trat der Mann sie in den Bauch und verletzte sie leicht. Ein 40-jähriger Passant eilte der Frau zur Hilfe und wurde durch den Unbekannten an der Hand leicht verletzt. Die Polizei stellte den Täter. Der 35-jährige Mann war der Polizei bereits mehrfach wegen Gewalt- und Eigentumsstraftaten bekannt. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Die Rentnerin wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

