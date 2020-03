Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Unfall gesucht

Erfurt (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18:20 Uhr, ereignete sich in der Schwarzburger Straße von Marbach ein Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Frau war mit ihrem Fahrrad auf Höhe der Hausnummer 54 gestürzt und verletzte sich dabei schwer am Kopf. Die Frau hat keine Erinnerungen an den Unfallhergang. Ob die Frau alleinbeteiligt gestützt ist oder ein weiterer Verkehrsteilnehmer zu dem Unfall beigetragen hat, ist unklar. Die Polizei sucht deshalb dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/78440-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 63671 entgegen. (JN)

