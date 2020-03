Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Münzsammlung gestohlen - Zeugen gesucht!

Am Samstag, dem 15.02.2020, wurde einem 75-jährigen Rentner beim Nachtflohmarkt in der Erfurter Messehalle eine Münzsammlung im Wert von über 15.000 Euro gestohlen. Als Verkäufer bot er zusammen mit seiner Ehefrau auf dem Flohmarkt verschiedene Münzen an. Zwischen 19:00 und 19:30 Uhr erschienen zwei unbekannte Männer am Stand und verwickelten die Rentner in Verkaufsgespräche. Während das Ehepaar abgelenkt wurde, erschien eine dritte männliche Person am Stand. In einem günstigen Moment soll dieser zwei Setzkästen mit 47 Münzen aus einer Vitrine gestohlen haben. Es handelt sich dabei um Goldmünzen aus verschiedenen Regionen des Deutschen Kaiserreichs sowie Goldmünzen aus verschiedenen Ländern.

Ein Täter war etwa 30 bis 35 Jahre alt und gut gekleidet. Er hatte ein südeuropäisches Aussehen. Der zweite Täter war Mitte 50, mindestens 185 cm groß, von normaler Gestalt, hatte dunkle kurze Haare und trug einen grauen längeren Mantel. Er sprach gebrochen Deutsch und hatte ein mitteleuropäisches Aussehen. Der dritte Täter konnte nicht beschrieben werden.

Wem sind die Männer auf dem Flohmarkt aufgefallen? Wem wurden seit dem 15.02.2020 Goldmünzen zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-1160) unter Angabe der Vorgangsnummer 41456 entgegen. (JN)

