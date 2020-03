Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Baucontainer

Sömmerda (ots)

Auch ein Radlader vor der Tür eines Baucontainers hielt einen Dieb in Sömmerda nicht davon ab, zwischen dem 10.03.2020 und dem 11.03.2020 in diesen einzubrechen. Auf einer Baustelle schlug er die Fensterscheibe des Containers ein und gelangte so in das Innere. Neben Radios und Bauzubehör gelangten mehrere Schlüssel in die Hände des Unbekannten. Der Verursachte Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (JN)

