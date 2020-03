Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zerstörungswut

Erfurt (ots)

Auf einem Parkplatz am Karl-Reimann-Ring ließ in der Nacht zum Mittwoch eine unbekannte Person ihrer Zerstörungswut freien Lauf. An vier Autos und einem Lkw wurden mit einem unbekannten Gegenstand insgesamt sechs Reifen zerstochen. Die Höhe des Sachschadens kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. (JN)

