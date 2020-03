Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Landkreis Sömmerda (ots)

Große Probleme die Fahrspur zu halten, hatte ein 19-jähriger Golf-Fahrer am Mittwochmittag. Er fuhr mit seinem Auto in Großneuhausen in Richtung Olbersleben und kam dabei zweimal nach rechts von der Straße ab. Dabei beschädigte er ein Verkehrsschild sowie einen Werbeaufsteller und zog eine Ölspur hinter sich her. Die Bundesstraße 85 musste voll gesperrt werden, bis die Feuerwehr das Öl abgebunden hatte. Der junge Mann stand unter Alkoholeinfluss. Er pustete fast 0,7 Promille. Seinen Führerschein durfte er an Ort und Stelle abgeben. Neben einer Blutentnahme erwartete den Fahranfänger eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (JN)

