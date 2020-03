Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Schauspielhaus

Erfurt (ots)

Mit reichlich Aufwand brach in der Nacht zum Mittwoch eine unbekannte Person in ein Erfurter Schauspielhaus ein. Über ein drei Meter hohes Fenster gelangte der Dieb gewaltsam in das Objekt. Anschließend zerstörte er eine Wand, um in die dahinter befindlichen Räumlichkeiten zu gelangen. Der Einbrecher hatte es auf zwei Zigarettenautomaten abgesehen. Er brach sie auf und ließ eine unbekannte Menge Bargeld und Zigaretten mitgehen. Auf seiner Diebestür beschädigte er außerdem eine Tür und ein Tablet im Wert von 700 Euro. Die Kripo kam zur Spurensicherung zum Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen. (JN)

