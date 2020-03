Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlenes Auto aufgefunden

Erfurt (ots)

Ein Zeuge meldete sich am Dienstagvormittag bei der Erfurt Polizei. Er war auf einen Peugeot aufmerksam geworden, der auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters im Norden der Stadt verdächtig parkte. Eine Überprüfung der Polizei ergab, dass das Auto am 04.03.2020 in Jena aus einer Garage gestohlen wurde. Das Fahrzeug wurde sicherstellt und wird nun bald seinen Weg zum rechtmäßigen Besitzer zurück finden. (JN)

