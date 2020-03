Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gebäudefassade in Brand

Erfurt (ots)

Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr wurde heute Morgen im Erfurter Norden Schlimmeres verhindert. Ein Unbekannter hatte in den frühen Morgenstunden, gegen 03:45 Uhr, zwei Mülltonnen in Brand gesetzt. Diese befanden sich in unmittelbarer Nähe eines Durchgangs zwischen zwei Wohnblöcken. Die Flammen griffen auf die Fassade eines Gebäudes über. Über die gesamte Höhe des Wohnblockes wurden der Fassadenputz und die Dämmung erheblich beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Personen kamen durch den Brand glücklicherweise nicht zu Schaden. Eine Evakuierung des Hauses war nicht notwendig, da die Feuerwehr den Brand schnell bekämpfen und ein Übergreifen auf das ganze Gebäude verhindern konnte. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung zum Einsatz und hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell