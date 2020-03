Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angefahren

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag kam es in der Lachsgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw. Nach ersten Erkenntnissen bog der 35-jährige Autofahrer aus Richtung Hirschlachufer kommend in Richtung Lachsgasse ab. Vermutlich übersah der Mann die 51-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte auf die Motorhaube und fiel auf die Fahrbahn. Sie musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie genau sich der Unfall ereignet hat, muss noch ermittelt werden. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, wenden sich bitte an den ID Nord (0361/ 78400) unter Angabe des folgenden Aktenzeichens: 60325. (JS)

