Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken unterwegs

Erfurt (ots)

Zeugen wurden in der Nacht zum Dienstag auf einen Mann aufmerksam, der Am Drosselberg betrunken in ein Auto stieg und anschließend einen Blumenkübel rammte. Der 33-Jährige wurde mit seinem Hyundai in der Haarbergstraße von Polizisten gestoppt. Er pustete fast 2 Promille. Seinen Führerschein war er damit los. Es folgte eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (JN)

