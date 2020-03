Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beute im Wert von 10.000 Euro

Erfurt (ots)

Auf einer Baustelle zwischen Walschleben und Riethnordhausen schlugen Diebe am vergangenen Wochenende zu. Bauarbeiter mussten am Montagmorgen feststellen, dass ein Container auf der Baustelle aufgebrochen wurde. Um an die Tür des Containers zu gelangen, mussten die Langfinger zunächst eine Baumaschine zur Seite fahren. Die Diebe stahlen verschiedene Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von 10.000 Euro. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell