Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Bäckerei

Erfurt - Wiesenhügel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale auf dem Wiesenhügel ein. Sie öffneten die Vordertür und hebelten eine Geldkassette auf, in der sich die Einnahmen vom Vortag befanden. Bei der Beute handelte es sich um einen vierstelligen Bargeldbetrag. (M.C.)

