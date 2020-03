Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandfall

Sömmerda (ots)

In der Nacht des 07.03.2020 gegen 00:40 Uhr wurde durch Unbekannte ein Kleidercontainer in Sömmerda, Rheinmetallstraße in Brand gesteckt. Dieser brannte vollständig aus und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (wo)

