Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schnaps geklaut - Erfurt, 07.03.2020

Erfurt (ots)

Am Samstag, den 07.03.2020 gegen 09:50 Uhr kaufte ein bislang unbekannter Mann in der LIDL-Filiale in der Eislebener Straße in Erfurt einige Lebensmittel ein. Als er danach den Kassenbereich verließ, ertönte das Signal der Diebstahlwarnanlage des Discounters. Der etwa 30-Jährige versuchte zu fliehen und wurde vor dem Geschäft durch drei Mitarbeiter abgefangen. Während der entstandenen körperlichen Auseinandersetzung verletzte sich eine Mitarbeiterin an der Hand. Allerdings konnte dem Dieb eine in der Hose versteckte Schnapsflasche im Wert von etwa 12 EUR abgenommen werden. Der Mann flüchtete in der Folge mit einem Fahrrad. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben leider erfolglos. Gegen den derzeit Unbekannten wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Mannes machen können ihre Angaben dem Inspektionsdienst Nord zu übermitteln. (CF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell