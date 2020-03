Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Briefkästen aufgebrochen

Erfurt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag trieb ein unbekannter Täter sein Unwesen in der Erfurter Altstadt. Er versuchte über eine Tür gewaltsam in ein Büro einzubrechen. Offensichtlich scheiterte er aber daran. Außerdem hebelte er mehrere Briefkästen im Umfeld auf. Ob etwas aus den Briefkästen gestohlen wurde, konnte noch nicht abschließend ermittelt werden. (JN)

