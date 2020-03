Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Bäckerei

Erfurt (ots)

Heute Morgen mussten Mitarbeiter einer Bäckereifiliale in Erfurt den Einbruch in ihre Geschäftsräume feststellen. Außerhalb der Geschäftszeiten war ein Dieb gewaltsam in den Laden eingedrungen. Er hatte die Registrierkassen aufgebrochen und mehrere hundert Euro Wechselgeld gestohlen. Dabei richtete der Einbrecher einen Sachschaden von ca. 2.000 Euro an. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung zum Einsatz. (JN)

