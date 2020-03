Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kupferrohre gestohlen

Erfurt (ots)

Metalldiebe hatten es in der Nacht zum Donnerstag in Sömmerda auf ein Mehrzweckgebäude abgesehen. Sie durchtrennten sämtliche Blitzschutzanlagen am Gebäude und verursachten so einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Außerdem entfernten die Täter mehrere Fall- und Standrohre aus Kupfer im Gesamtwert von 5.000 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort mehrere Spuren und hat die Ermittlungen wegen Diebstahl und Sachbeschädigung aufgenommen. (JN)

