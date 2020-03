Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche

Erfurt (ots)

Diebe machten sich in einer Praxis in Bischleben zu schaffen. Gewaltsam drangen sie in die Räumlichkeiten ein. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, es entstand lediglich Sachschaden. Mehr Glück hatte eine Praxis in Hochheim. Auch hier wollten Diebe einbrechen, scheiterten glücklicherweise aber. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. (JS)

