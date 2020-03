Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autoaufbrüche

Erfurt (ots)

Gleich fünf Autoaufbrüche musste die Polizei gestern im Erfurter Norden aufnehmen. Die Langfinger hatten in allen Fällen die Seitenscheiben eingeschlagen und dann die Fahrzeuge durchwühlt. Was alles gestohlen wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei weißt noch einmal daraufhin, keine Wertgegenstände im Auto zu lassen. Oft hilft es das Handschuhfach leer und geöffnet zu präsentieren, so dass deutlich wird das es hier nichts zu holen gibt. Auch Sporttaschen, Beutel usw. sollten nicht im Auto zurück gelassen werden. Ein leerer Pkw ist wenig attraktiv für Diebe. Falls die Möglichkeit besteht das Auto an belebten und gut ausgeleuchteten Straßen abzustellen, sollte diese genutzt werden. Bemerken Sie verdächtige Personen, die in Fahrzeuge spähen oder um Autos laufen, sollten sie umgehend die Polizei informieren. (JS)

