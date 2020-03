Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handy geraubt

Erfurt (ots)

Hilfsbereitschaft wurde einem 32-Jährigen gestern Abend, gegen 23:00 Uhr, in Erfurt zum Verhängnis. Ein Mann hatte ihn in der Breitscheidstraße nach einer Zigarette gefragt. Als er dem Unbekannten Tabak reichte, riss dieser ihm das Handy aus der anderen Hand und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter. Das Handy hatte einen Wert von knapp 700 Euro. Leicht verletzt zeigte der Geschädigte den Vorfall zwei Stunden später bei der Polizei an. Der Täter war etwa 30 bis 35 Jahre alt, ca. 185 cm groß und hatte eine schlanke, sportliche Figur. Er hatte blonde kurze Haare und einen 3-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer Jeans und einer roten Jacke mit weißen Streifen. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann aufgrund der Personenbeschreibung Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 56540 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell