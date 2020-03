Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt den Täter?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sömmerda (ots)

Einen schlechten Scherz erlaubte sich in der Nacht des 29.10.2019 ein unbekannter Täter in Sömmerda. Mit Sekundenkleber verklebte er insgesamt sechs Türen an einem Supermarkt. Der hinterlassene Schaden war beträchtlich. Dem Supermarkt entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro. Bei dem Täter handelt es sich augenscheinlich um einen Mann. Das Alter wird auf 25 bis 35 Jahre geschätzt. Er trug eine helle Steppweste mit Kapuze, einen lilafarbenen Pullover, eine dunkle knielange Hose mit Aufschrift und helle Sportschuhe. Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 272748/19 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell