Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolglose Trickbetrüger

Landkreis Sömmerda (ots)

Gleich drei Mal versuchten gestern Telefontrickbetrüger an das Ersparte älterer Menschen im Landkreis Sömmerda zu gelangen. Am Telefon gaben sie sich als Enkel oder Schwiegersohn aus und forderten fünfstellige Geldbeträge. Das Geld sollte für eine vermeintliche Schadenregulierung nach einem Unfall verwendet werden. Nur mit großem Glück kam es in einem Fall zu keiner Geldübergabe. Der Angerufene hatte bereits einen großen Geldbetrag für eine Übergabe vom Konto angehoben. Als der falsche Enkel in einem weiteren Anruf auch noch nach Gold fragte, wurde der Rentner misstrauisch und verständigte einen Familienangehörigen. (JN)

