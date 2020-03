Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb ließ sich einschließen

Sömmerda (ots)

In Sömmerda ließ sich ein Dieb in einer Turnhalle einschließen. Offensichtlich versteckte sich der Unbekannte in einer Toilette und wartete bis die Schüler ihren Unterricht antraten. In der weiteren Folge durchwühlte der Dieb die Umkleide und gelangte so an acht Smartphones, über 100 Euro Bargeld, Schmuck und eine Geldbörse. Durch das Fenster flüchtete der Langfinger unerkannt. (JS)

