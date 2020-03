Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden

Erfurt (ots)

Gestern Nacht brachen Unbekannte in eine Firma in der Innenstadt ein. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und drangen in mehrere Büros ein. Außerdem entleerten sie einen Pulverfeuerlöscher. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden ist mit ca. 30.000 Euro jedoch beträchtlich. (JS)

