Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

Erfurt (ots)

Gestern Mittag brachen Diebe in einen Baucontainer im Bereich Borntal ein. Über ein gekipptes Fenster gelangten die Diebe in den Container und machten sich an den Sachen der Bauarbeiter zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Geldbörsen mit Bargeld und Dokumenten sowie ein Smartphone gestohlen. (JS)

