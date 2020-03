Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt im Bereich der Mittelhäuser Straße sucht die Erfurter Polizei Zeugen. Gestern Abend wollten Polizeibeamte gegen 19:40 Uhr an der Kreuzung Mittelhäuser/Vollbrachtstraße einen 34-jährigen VW-Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Der Mann beschleunigte aber und stieß seitlich mit einer 27-jährigen Autofahrerin zusammen. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt. Am Malzwerk kam der 34-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Straße ab und beschädigte einen Bordstein. Anschließend setzte der Verkehrsrowdy seine rücksichtslose Fahrt fort und kam nach der Einmündung Friedrich-Engels-Straße/ Eislebener Straße erneut nach links von der Fahrbahn ab und schlussendlich zum Stillstand. Er beschädigte ein Verkehrszeichen und einen Baumschutzbügel sowie eine Grünfläche. Die Polizisten nahmen den Mann fest. Es stellte sich heraus, dass der VW im Januar in Erfurt gestohlen worden war. Die angebrachten Kennzeichen waren ebenfalls gestohlen. Das Auto samt Kennzeichen wurde sichergestellt. Der 34-Jährige machte falsche Namensangaben, seine Identität konnte aber geklärt werden. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Erfurter Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Wer wurde während der Verfolgungsfahrt durch den VW-Fahrer gefährdet? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe des Aktenzeichens 55316 entgegen. (JS)

