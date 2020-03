Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trickbetrug

Erfurt (ots)

Eine 81-jährige Seniorin wurde gestern Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei Frauen klingelten an der Wohnungstür der Erfurterin und begehrten Einlass. Sie gaben vor einen Briefumschlag zu benötigen. Die Rentnerin ging zurück in ihre Wohnung und die Unbekannten folgten ihr. Sie lenkten die 81-Jährige ab, verlangten nach einem Schluck Wasser. Irgendwann wurde die Seniorin stutzig und bat beide Frauen wieder zu gehen. Da bemerkte sie, dass in ihrem Schlafzimmer die Türen des Kleiderschrankes geöffnet waren und mehrere tausend Euro Bargeld fehlten. Von den Diebinnen fehlt jede Spur. Eine der Frauen trug eine Decke über den Schultern, beide sprachen mit ausländischem Dialekt. (JS)

