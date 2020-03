Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versammlungslagen in Erfurt

Erfurt (ots)

Die AfD hatte im Bezug auf die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen für den 03.03.2020 eine Kundgebung mit Aufzug unter dem Motto "Ein Licht für die Demokratie" angemeldet. Gegen 18:30 Uhr startete ein Demonstrationszug am Thüringer Landtag, an welchem neben dem Fraktionsvorsitzenden der AfD, Björn Höcke, etwa 500 Personen teilnahmen. Das Bündnis "Auf die Plätze" hatte eine Gegendemonstration unter dem Motto "Alle zusammen gegen den Faschismus! Sei er auch so blau lackiert!" angemeldet. Diese starteten um 17:00 Uhr mit einer Auftaktkundgebung am Willy-Brandt-Platz. Danach begab sich der Aufzug mit etwa 600 Demonstranten, unter Teilnahme mehrerer Mitglieder des Landtages, in das Landtagsviertel. In der Tschaikowskistraße und Johann-Sebastian-Bach-Straße wurden unten lautstarken Protest gegen die AfD-Versammlung Zwischenkundgebungen abgehalten. Gegen 20:00 Uhr fand sich die Versammlung zu einer Abschlusskundgebung wieder am Willy-Brandt-Platz ein. Während der Versammlungslagen kam es zeitweilig im Bereich des Landtages und der Windhorststraße zu Einschränkungen und Behinderungen des Straßenverkehrs sowie des öffentlichen Nahverkehrs. Unter Führung der Landespolizeiinspektion Erfurt wurde der Einsatz von Beamten aus mehreren Dienststellen der Thüringer Polizei unterstützt. Ein sicherer und störungsfreier Versammlungsablauf sowie die Gewährleistung der Wahrnahme der Grundrechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit hatten oberste Priorität. Die Versammlungslagen verliefen störungsfrei und friedlich. Es wurden weder Straftaten registriert noch Personen in Gewahrsam genommen. (JN)

