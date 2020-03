Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher holen teure Fahrräder

Erfurt (ots)

Gleich in drei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses brachen Diebe am Ikarusweg in der Nacht zum Montag ein. Um an die Beute zu gelangen, wurden die Türen zu den Abteilen im Kellergeschoss beschädigt. Die Diebe stahlen ein hochwertiges Mountainbike, Werkzeug, Elektroartikel und Lebensmittel im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro. In der Brühlervorstadt ergaunerten Einbrecher aus einem Keller gleich zwei Fahrräder. Eines davon hatte einen Wert von 6.000 Euro. Es handelt sich dabei um ein orangefarbenes E-Bike der Marke Specialized. Der Wert des anderen gestohlenen Mountainbikes wird auf etwa 600 Euro geschätzt. (JN)

