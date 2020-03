Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken eingeparkt

Erfurt (ots)

Für Aufsehen in der Nachbarschaft sorgte ein Autofahrer gestern Abend im Erfurter Ortsteil Daberstedt. Er hatte beim Einparken mächtige Probleme. Statt in die richtige Parklücke zu fahren, fuhr er mit lautem Motorgeheule über eine Rabatte. Den Gang an seiner Schaltung bekam er offenbar auch nicht eingelegt. Stattdessen hupte er, so dass Anwohner auf ihn aufmerksam wurden. Nachdem er seinen BMW endlich eingeparkt hatte, verschwand er torkelnd in einem Haus. Zeugen ahnten, dass mit dem Mann etwas nicht stimmte und riefen bei der Polizei an. Der 44-Jährige wurde kurz darauf ermittelt. Er blies über 2,3 Promille in das Alkoholmessgerät. Seinen Führerschein war er damit los. Die Blutentnahme erfolgte später auf der Polizeidienststelle. (CD)

