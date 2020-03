Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Matratze in Brand

Erfurt (ots)

Samstagmorgen geriet die Matratze eines 4-Jährigen in einer Wohnung am Roten Berg in Brand. Zwei Kinder und die Eltern mussten daraufhin die Wohnung verlassen. Diese ist nicht mehr bewohnbar, die Vier kamen bei Verwandten unter. Die Familie musste sich leicht verletzt in ambulante Behandlung begeben. Heute wurde der Brandort von Spezialisten der Erfurter Kriminalpolizei in Augenschein genommen. Sie stellten eindeutig fest, dass in dem Bereich gezündelt wurde. Welches der beiden Kinder für den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 30.000 EUR verantwortlich ist, muss noch geklärt werden. (JS)

